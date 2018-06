Tesla: Interessante Personalie!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Diese Personalie ist recht interessant: Neuer Vice President für Tesla Europe soll den Unternehmensangaben zufolge Jan Oehmicke werden. Oehmicke hat demnach zuvor rund 18 Jahre bei BMW und ?around the world? gearbeitet. Derzeit arbeitet Jan Oehmicke laut Tesla als CEO von BMW Financial Services in Frankreich, in dieser Position wird er voraussichtlich noch bis Monatsende bleiben, bevor er zu Tesla wechseln ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.