Tesla Inc.: Was enthüllt die Durchsuchung?

Die texanische Polizei wird am Dienstag Durchsuchungsbefehle bei Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) vollstrecken, um Daten von einem tödlichen Autounfall in dem Staat über das Wochenende zu sichern, berichtete Reuters, unter Berufung auf einen leitenden Beamten.

Was geschah

Der Schritt kommt, nachdem Tesla-CEO Elon Musk auf Twitter behauptet hatte, dass die bisher sichergestellten Datenprotokolle zeigten, dass das Autopilot-Fahrerassistenzsystem des Autos nicht aktiviert war und das



