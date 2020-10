Tesla Inc.: Kometenhafter Aufstieg im 3. Quartal!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Am Mittwoch hat Tesla, Inc. ihren kometenhaften Aufstieg fortgesetzt, als sie ihren fünften Quartalsgewinn in Folge erzielte. Tesla hat ebenfalls einen Umsatzrekord aufgestellt, ausgelöst durch einen Anstieg der Fahrzeugauslieferungen sowie durch den Verkauf von Emissionsgutschriften an andere Autohersteller.

Tesla Inc geht durch die Decke

Die Einnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 30%, von 6,30 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres auf



