Tesla Inc.: Ideale Kaufgelegenheit!

wenn Sie die Kursentwicklung bei Tesla Inc. in den zurückliegenden drei Monaten verfolgt haben, dann hätten Sie allen Grund, neidisch zu sein (falls Sie nicht investiert waren): Immerhin hat die Aktie des US-amerikanischen Elektro-Sportwagenherstellers in diesem Zeitraum rund 187 USD bzw. fast +60% zugelegt.

Für den einen oder anderen Anleger ist die Aktie damit ausgereizt. Zumal die Tesla-Notierung im Februar an die Oberkante einer über inzwischen 3 Jahre hinweg ausgebildeten Seitwärts-Bewegung angestoßen ist. Als Charttechniker wage ich indes eine davon abweichende Prognose: Ich gehe davon aus, dass die Tesla-Aktie in den vor uns liegenden Monaten neue Allzeithochs erreichen wird. Und den Grund für meine These liefere ich Ihnen in der nachstehenden Grafik:

Im linken Teil sehen Sie den Monatschart der Aktie sowie den 14-Monats-Relative Stärke Index (RSI). Dieser Indikator für die Trend-Intensität liefert Ihnen auf dieser Zeitebene nicht nur äußerst präzise langfristige Kaufsignale und Verkaufssignale. Die Signale werden weit überwiegend schon zu einem Zeitpunkt generiert, an dem dies im Kursverlauf noch gar nicht zu erkennen ist. Dazu bedarf es lediglich einer simplen Trendlinie:

Während die Tesla-Notierung in den vergangenen 3 Jahren per Saldo seitwärts lief, bildete der RSI einen Abwärtstrend aus. Und dieser wurde im Dezember 2016 nach oben durchbrochen. Ich habe dieses Kaufsignal im Chart mit einem grünen vertikalen Balken gekennzeichnet.

Wenn Sie nun auf den linken Chartteil schauen, dann sehen Sie, dass die Tesla-Notierung soeben auf die 50-Tage-Linie zurückgefallen ist. Genauer gesagt, hat der Kurs kurz vor einer Überschneidung mit der Durchschnittslinie wieder nach oben gedreht und deutlich über dem Tagestief geschlossen. Das wiederum deutet darauf hin, dass der durch die 50-Tage-Linie verkörperte mittelfristige Trend halten wird und der Gleitende Durchschnitt sich als Unterstützung erweisen wird.

Ich denke, es fällt Ihnen nun nicht mehr schwer, langfristiges und mittelfristiges Signal miteinander zu kombinieren, um daraus schon kurzfristig Kapital zu schlagen.

Ein Gastbeitrag von Andreas Sommer.

