Tesla Inc Aktie: Süd-Korea meiste Nachfrage!

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) hat in Südkorea in diesem Jahr aufgrund der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen im Land ein beträchtliches Wachstum verzeichnet, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap News Agency am Montag (Seoul-Zeit).

Was geschah:

Der von Elon Musk geführte Autohersteller verkaufte zwischen Januar und September 10.518 Fahrzeuge im Land – was 79,6% der Elektrofahrzeugverkäufe im Land ausmacht, so die von Yonhap berichteten Branchendaten. Im September



