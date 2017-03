Tesla: Ich liebe es, den Überblick zu haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

wissen Sie, welche Funktion ich an „Google Maps“ am meisten liebe? Es ist die Möglichkeit, aus der Karte heraus zu zoomen und so einen besseren Überblick über die Region zu erhalten, in der Sie beispielsweise gerade Ihre nächste Route geplant haben.

Meine Vorliebe hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass ich bei meinen charttechnischen Analysen die Betrachtung langfristiger Charts bevorzuge, um mir einen Überblick über die historische Entwicklung einer Aktie oder eines Index zu verschaffen. Denn nur auf einem weit zurückreichenden Monatschart können Sie deren langfristige Trends erkennen. Warum das wichtig ist?

Nun: Wenn Sie WISSEN, dass sich eine Aktie in einem langfristigen Aufwärtstrend bewegt, dann besteht auch keine Notwendigkeit, bei jedem kleineren Rücksetzer gleich in Panik zu verfallen. Wenn Sie nun noch den Monatschart mit einem Frühindikator wie dem Relative Stärke Index verknüpfen, dann sind Sie den meisten anderen Marktteilnehmern regelmäßig weit mehr als nur eine Nasenlänge voraus. So wie bei Tesla Inc.:

Vielleicht erinnern Sie sich ja sogar an meine Analyse vom 10. Januar 2017: Dort informierte ich Sie darüber, dass die Aktie des Entwicklers von Elektro-Sportwagen mit dem letzten Kurs des Jahres 2016 (213,76 Euro) ein langfristiges Kaufsignal generiert hatte. Im Chart sehen Sie, dass der Kursverlauf selbst bis heute noch kein Kaufsignal generiert hat: Die Tesla-Notierung pendelt seit Monaten in einer Seitwärts-Bewegung.

Am jenem 10. Januar konnten Sie die Tesla-Aktie an der Wall Street zu Kursen zwischen 226,82 USD und 232,00 USD kaufen. Seit dem 17. Januar notiert der Autowert oberhalb von 232,00 USD und erreichte ein Zwischenhoch von 287,39 USD (+23,8%). Selbst die Korrektur bis 242,01 USD blieb über dem möglichen Einstand. Aktuell lägen Sie mit mindestens +16,5% im Gewinn (auf USD-Basis)! Das Beste indes ist:

Dank der langfristigen Betrachtung wissen Sie schon seit Januar, dass die Tesla-Aktie über kurz oder lang aus der dreijährigen Seitwärts-Bewegung nach oben ausbrechen wird!

Ich liebe es, den Überblick zu haben!

