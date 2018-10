Tesla: Hochfliegende Pläne!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Dass Batterien zum Kern der Elektromobilität gehören ist eine Binse. Und deshalb investieren nicht nur BYD und CATL in China massiv in den Ausbau ihrer Produktionsstätten. Auch Tesla hat große Pläne rund um seine Gigafactory 1 in Nevada (USA). Größere, als bislang bekannt. Doch auch rund um Teslas geplante Produktionsstätte in China gibt es Neuigkeiten.

Entscheidung noch im Oktober?

Ein Beitrag von Achim Graf.