Tesla: Hier will man ein Stück des fetten Kuchens!

E-Autobauer will nach Fernost: Dies teilte die Nachrichtenagentur Reuters kürzlich mit. Demnach habe Tesla vor, in Shanghai ein Autowerk zu bauen. Hierfür haben die Kalifornier nun offenbar eine neue Tochterfirma ins Leben gerufen. Dem Vernehmen nach soll die dortige Produktion in drei Jahren anlaufen.

Tesla will alleiniger Eigentümer sein

Weiter hieß es, dass Tesla der alleinige Eigentümer des Werks sein soll. Somit würde ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Marco Schnepf.