Tesla: Hier hat man sich weit aus dem Fenster gelehnt … und gewonnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

Geldverbrennung im großen Stil, unklare Zukunftsperspektive und nicht eingehaltene Strategiepläne: Die Lage beim E-Autobauer Tesla ist derzeit mehr als nur verfahren. Da kommt es für den kalifornischen Konzern und dessen Chef Elon Musk jetzt gerade recht, dass man nun zumindest ein visionäres Ziel erfüllen konnte.

Ein riskantes Versprechen

Dabei handelt es sich um ein Versprechen, welches Musk in gewohnt optimistischer Weise persönlich zum Besten gab: den Bau des größten Lithium-Ionen-Akkus der Welt in weniger als 100 Tagen. Höchste Eisenbahn: Sollte die Fertigung nicht in jenem Zeitrahmen gelingen, würde Tesla den Akku kostenlos zur Verfügung stellen, so das vollmundige Versprechen des kalifornischen Milliardärs.

Empfänger: südaustralische Windparks

Hätte, wäre, wenn: Der Stromspeicher mit einer gigantischen Leistungsfähigkeit von 100 Megawatt wurde bereits an den Bundesstaat Südaustralien ausgeliefert und das Ziel somit erreicht. Dort soll der Akkumulator als Energiespeicher für Windparks eingesetzt werden und dazu beitragen, die Region mit 129 Megawattstunden an Energie zu versorgen. Da zuletzt einige Kohlekraftwerke der Region aufgrund der politisch forcierten Energiewende geschlossen wurden, gilt das Gebiet als äußerst abhängig von der Windkraft.

Verkaufspreis bisher unbekannt

Wie teuer der gigantische Energiespeicher für Australien nun letztendlich werden wird, ist indes noch nicht überliefert. Fakt ist, dass die Anschaffung des Rekord-Akkus im Rahmen einer von der dortigen Regierung initiierten Energie-Initiative mit einem Volumen von 328 Millionen Euro erfolgte.

Haben Sie diese 7 Aktien schon gekauft? Wenn nicht, müssen Sie es jetzt tun!

Denn diese 7 Aktien sind die absoluten Top-Aktien für das 2. Halbjahr 2017! Wer an der Börse jetzt noch mal richtig abkassieren will, kommt an diesen 7 Top-Aktien nicht vorbei. Niemand geringeres als Börsen-Profi Mick Knauff hat diese 7 Top-Aktien grade erst für Sie geprüft – seine Empfehlung: KAUFEN, KAUFEN, KAUFEN!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um die Namen der 3 Aktien absolut KOSTENFREI zu erhalten!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.