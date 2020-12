Tesla: Heftiger Zuwachs in Deutschland!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) ist nach wie vor der einzige Autohersteller, der in Deutschland in diesem Jahr bisher ein Wachstum verzeichnet und wichtige lokale und internationale Rivalen hinter sich gelassen hat.

Die vom Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlichten Daten zeigen, dass der Hersteller von Elektrofahrzeugen im Jahresvergleich ein Wachstum von 37,2% verzeichnete und im November 1.680 Fahrzeuge zugelassen wurden.



