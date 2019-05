Tesla: Heftige Spekulationen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

In der vergangenen Woche gab es Hinweise darauf, dass der Bau der dritten Gigafactory von Tesla in in Schanghai offenbar kurz vor der Vollendung steht. Es waren entsprechende Bilder im Internet veröffentlicht worden. Der Elektroautobauer sollte an diesem Mittwoch zudem eigens vor Ort eine Jobmesse abhalten, um neue Mitarbeiter zu rekurrieren. Während von manchen bereits über die nahende Pleite von Tesla ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



