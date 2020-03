Tesla: Gute Nachrichten, fast überall!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Autobranche hat die Coronakrise kalt erwischt, da macht auch Tesla keine Ausnahme. Doch während Produktionshallen weltweit still gelegt sind und die Absatzzahlen ins bodenlose fallen, gibt es beim US-Elektroautobauer aktuell auch gute Nachrichten in Serie – von fast überall. So dürfte sich etwa der Energiekonzern Eon freuen, dass er die in Brandeburg geplante Gigafactory mit Strom versorgen soll. Und Tesla ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



