Tesla- Gewohntes Bild im Aktienkurs?

wir haben uns bereits mehrmals zu der Tesla Aktie geäußert. Zuletzt haben wir uns im Rahmen einer Analysereihe den Geschäftsbericht des Unternehmens etwas gründlicher angeschaut und gleichzeitig die Analysteneinschätzungen der Wall-Street Analysten. Dabei kam heraus, dass die Prognosen von einem durchschnittlichen Kurs von 243 US-Dollar je Aktie für die nächsten 12 Monate ausgehen. Der Großteil der Analysten, hat der Aktie also bereits jetzt schon kaum mehr Potential nach oben zugesprochen. In dieser Woche gesellt sich Goldman Sachs ebenfalls zu diesen Analysten und schickt die Tesla Aktie auf Talfahrt.

Machen Analysteneinschätzungen Sinn?

Man kann darüber streiten, welchen Sinn es macht, Kurse für die nächsten 12 Monaten zu prognostizieren. Aus unserer Sicht macht es eher keinen. Entweder man schaut maximal sechs Monate nach vorne oder aber langfristig. Wobei letzteres im Falle von Tesla eher schwierig sein sollte. Wie dem auch sei, man kann Analysteneinschätzungen auch als eine Art Sentimenteinschätzung betrachten und weniger als Prognoseindikatoren. Wenn also ein großer Teil der Analysten zum gegebenen Zeitpunkt von tieferen Kursen für die Aktie ausgeht, dann könnte es durchaus etwas bedeuten. Aber wie bereits gesagt, das Ganze nicht bezogen auf den jetzigen Kursstand. Denn, wie man am aktuellen Fall deutlich erkennen kann, wirken sich Analysteneinschätzungen sofort aus und nicht erst in 12 Monaten.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

