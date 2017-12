Tesla: Gelingt das Comeback nach oben?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla hat in den zurückliegenden Sitzungen wieder Schwung verloren. Die Aktie könnte dennoch bei einem erfolgreichen Test der aktuellen Untergrenze ein wiederum fulminantes Comeback nach oben schaffen, meinen charttechnische Analysten. Umgekehrt wird auch davor gewarnt, der Kurs könne in den kommenden Wochen unter bedeutende Haltezonen zurückfallen und damit einen neuen charttechnischen Abwärtstrend einläuten. Im Detail: Die Aktie fiel zuletzt wieder in Richtung der Marke von 260 Euro. Dies ist eine Haltezone – zwischen 255 und 262 Euro, die als kritisch gilt. Immerhin konnten die Werte nach einem ausgedehnten Seitwärtstrend zuletzt diesen Bereich wieder signifikant nach oben verlassen, drehten allerdings erneut in die Zone hinein. Entweder, es gelingt schnell ein weiteres Comeback nach oben zu initiieren oder die Stimmung könnte kippen, heißt es. Im Detail: Wenn die Aktie unter das bisherige 6-Monats-Tief bei 255,65 Euro zurückgeht, dann geht sie in einen charttechnischen Baisse-Modus über. Sollten die Werte dann noch weiter fallen, warten 205,00 Euro als wichtiges 12-Monats-Tief. Nach oben hin gilt es jetzt zunächst wieder, 280 Euro als Barriere zu überwinden. Dann warteten 300 Euro als mögliche Kursobergrenze und schließlich 323,95 Euro als aktuelles 6-Monats-Top. Die Situation ist vergleichsweise offen.

Zuletzt gab es keine nennenswerten Nachrichten mehr, wobei noch immer 44 % der Bankanalysten der Meinung sind, die Aktie sei ein Kauf und 56 % für einen Verkauf plädieren.

Technische Analysten: Vorsicht ist geboten!

Technische Analysten haben eine klarere Meinung. Demnach ist die Aktie riskant, da alle Trendpfeile abwärts gerichtet sind. Der Abstand auf den GD200 beläuft sich auf fast 10 %. Allerdings wäre bei 287,33 Euro genau diese Kurslücke wieder geschlossen. Insofern herrscht ein Verkaufssignal vor, es kann jedoch rasch wieder aufwärts gehen.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.