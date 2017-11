Tesla: Geldvernichtung läuft auf Hochtouren!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

die Hiobsbotschaften aus Kalifornien scheinen einfach kein Ende zu nehmen. Erst zu Beginn des Monats meldete der Elektropionier Tesla den höchsten Quartalsverlust seiner – zugegeben recht jungen – Geschichte. Nun eine weitere bittere Nachricht, welche die Dimension der Tesla-Krise anschaulich verdeutlicht: So verbrannte der Konzern während der letzten zwölf Monate aufgrund der enormen Investitionskosten jede Stunde etwa 480.000 Dollar – dies sind 8.000 Dollar pro Minute und etwa 133 Dollar pro Sekunde.

Geld könnte demnächst ausgehen

Eine gigantische Geldvernichtungsmaschinerie: Sollte Tesla in dem Tempo weiterhin Geld ausgeben, werden laut dem Finanzdienst Bloomberg die Bargeldreserven bereits am 6. August 2018 vollständig aufgebraucht sein. Immerhin: Die meisten Beobachter gehen nicht davon aus, dass sich der Cash Burn in jenem enormen Tempo fortsetzen wird.

Musk könnte bald wieder Kapitalmarkt anzapfen

Aber: “Musk braucht Geld, und zwar schnell“, so der Bloomberg-Experte Kevin Tynan. Der Analyst rechnet damit, dass Tesla bis spätestens zum Sommer 2018 wieder einmal den Kapitalmarkt bemühen muss, um sich somit bis zu zwei Milliarden Dollar an dringend benötigten Finanzmitteln zu sichern.

Massenproduktion soll im Frühjahr endlich anziehen

Mit der von Firmengründer Elon Musk forcierten, überaus kostspieligen Strategie will Tesla den Massenmarkt erobern. Hierzu konzipierte der Konzern das neue Model 3, welches im Vergleich zu den sonstigen Tesla-Fahrzeugen günstiger angeboten werden kann. Laut Musk sollen ab Frühjahr 5.000 Stück monatlich vom Band rollen, um die Geldprobleme in den Griff zu bekommen.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.