Tesla: Geht jetzt das große Zittern los?

Tesla-Chef Elon Musk hat eindringlich an seine Belegschaft appelliert, Gas zu geben, um die hochgesteckten Ziele zu erreichen. Der Internet-Blog electrek berichtet von einer E-Mail, die der Self-Made-Milliardär an seine Arbeitnehmer verschickt haben soll. Darin bedient er sich einer ungewohnt drastischen Sprache und fordert zu einer „Hardcore-Mentalität“ auf, um die „Tesla-Killer“ – Wettbewerber wie Daimler und BMW – in Schach halten zu können.

BMW in Reichweite

Elon Musk weiß selber, was die Stunde geschlagen hat. Tesla ist inzwischen zum wertvollsten Automobilkonzern in den USA aufgestiegen. Mit einer Börsenkapitalisierung von 56 Mrd. Dollar liegt der kalifornische Konzern vor den arrivierten US-Autobauern General Motors (51 Mrd. Dollar) und Ford (44 Mrd. Dollar). Auch BMW, das an der Börse mit umgerechnet 59 Mrd. Dollar bewertet wird, scheint angesichts der unaufhaltsamen Kursrallye von Tesla nicht mehr allzu fern.

Doch der Börsenwert spiegelt in keiner Weise die aktuelle operative Performance des Unternehmens wider, sondern ist stattdessen vielmehr eine Wette auf eine möglicherweise rosige Zukunft. Denn bislang zeichnet Tesla noch Verluste am laufenden Band. Alles fokussiert sich auf das Tesla Model 3, das im Sommer in die Produktion gehen und am Ende des Jahres auf den amerikanischen Markt kommen soll. Mit dem massenkompatiblen Fahrzeug verspricht sich Musk, die Produktionszahl in den kommenden Jahren sprunghaft ansteigen zu lassen, im Jahr 2020 sollen bereits 1 Mio. Wagen vom Band rollen.

Jetzt muss geliefert werden

Die Aktie ist also mit allerlei Vorschusslorbeeren ausgestattet und muss dem in den kommenden Monaten und Jahren gerecht werden. Geht die Rechnung auf, wären sicherlich noch höhere Notierungen denkbar. Anderenfalls könnte es auch ein böses Erwachen geben. Die Konkurrenz, die mehr und mehr aufholt und auf Elektromobilität umsattelt, darf dabei natürlich auch nicht außer Acht gelassen werden. So gesehen sind die Warnungen von Musk auch nicht aus der Luft gegriffen.

