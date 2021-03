Tesla & GameStop: Diese Aktien meide ich jetzt erst recht!

Was besitzen die Aktien von Tesla (WKN: A1CX3T) und GameStop (WKN: A0HGDX) für Gemeinsamkeiten? Richtig, augenscheinlich erst einmal keine. Zumindest die jeweiligen Unternehmen nicht. Allerdings können wir mit Blick auf die Aktien sagen: Beide hatten ihre Momente und sind zumindest kurzzeitig stark gestiegen.

Möglicherweise verändert sich jetzt gerade das Marktumfeld. Tech wird wieder vermehrt gemieden. Die Euphorie entweicht. Für mich heißt das: Die Aktien von GameStop und Tesla meide ich jetzt erst recht. Wieso genau, darum soll es im Folgenden etwas näher gehen.

Tesla: Teuer für einen Autobauer!

Eine erste Aktie, die ich jetzt mit Blick auf die aktuelle Ausgangslage meide, ist die von Tesla. Meine Güte: Was war das für eine rasante Performance?! Tesla ist nicht nur zum wertvollsten Autobauer der Welt aufgestiegen. Nein, sondern unterm Strich zu einem Konzern, der zwischenzeitlich über 800 Mrd. US-Dollar an Börsenwert aufgebaut hat.

Schlagzeilen rund um Elon Musk, Bitcoin und weitere Spielereien haben diese Performance noch stärker werden lassen. Oder aber zu einer Übertreibung geführt? Auch das ist eine Möglichkeit, die man sehen kann.

Für mich steht jedenfalls fest: Unternehmensorientiert ist der Gesamtmix deutlich weniger attraktiv. Der Mix mit Bitcoin erhöht das Risiko, das von der Tesla-Aktie ausgeht. Vor allem, da die Kryptowährung zukünftig als Zahlungsmittel akzeptiert werden soll. Außerdem ist mir auch heute die Bewertung mit einer Marktkapitalisierung von knapp 600 Mrd. US-Dollar zu hoch. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass Tesla auch zukünftig ein Autobauer bleibt. Das heißt, über kurz oder lang dürfte das Geschäftsmodell auch leicht zyklisch sein.

GameStop: Keine Value-Aktie!

Etwas mehr Value ins Depot oder eine Aktie, die zuletzt nicht mehr hoch in der Gunst der Investoren stand? Die GameStop-Aktie schien zuletzt auch aufgrund der hohen Short-Quote eine solche Chance zu sein. Das hat zwischenzeitlich dazu geführt, dass die Anteilsscheine von einigen Reddit-Tradern signifikant nach oben geprügelt worden sind. Auch heute hat sich die Aktie mit Blick auf den Jahresanfangskurs noch immer vervielfacht.

Trotzdem: Die GameStop-Aktie besitzt für mich eine fragwürdige Perspektive. Der Fokus liegt weiterhin auf dem stationären Einzelhandel. Möglicherweise spielt der E-Commerce langfristig eine Rolle. Konkurrenz dürfte hier jedoch ein Thema sein, das die Euphorie ausbremsen könnte. Eine Perspektive, die mit Blick auf den Aktienkurs nicht eingepreist ist.

Für mich besitzt die GameStop-Aktie daher operativ und strategisch weiterhin zu wenig Substanz. Das heißt: Der Aktie bleibe ich fern. Unternehmensorientiert, aber auch mit Blick auf die Performance seit Jahresanfang.

Nix für mich, nix für dich?

Die Aktien von Tesla und GameStop kommen mir daher jetzt garantiert nicht ins Depot, aus den oben genannten Gründen. Ob du folgen solltest? Das ist garantiert diskutabel. Allerdings könnte es angebracht sein, zumindest einmal darüber nachzudenken.

The post Tesla & GameStop: Diese Aktien meide ich jetzt erst recht! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Buffetts Mega-Milliardenwetten zum Nachahmen

Bis zu 130 Mrd. US-Dollar investiert Investorenlegende Warren Buffett in nur ein einziges Unternehmen. Das zeugt von riesigem Vertrauen in das Zukunftspotential.

Buffett hat so einige Mega-Milliardeninvestments in seinem Portfolio. Wir haben sie näher analysiert, und angesehen, inwieweit sie sich zum Nachahmen eignen.

Du kannst alle Details und unsere Tipps dazu erfahren, indem du unseren kostenlosen Spezialreport hier anforderst.



Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tesla.

Motley Fool Deutschland 2021