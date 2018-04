Tesla: Für den Chef die HÖLLE?!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

für Elon Musk, Chef von Tesla, ist der Job anscheinend die Hölle. Zumindest hat er schon wieder so etwas in der Art getwittert. Diesmal schrieb er, die Autoindustrie sei die Hölle. Immerhin geht er freiwillig hinein. So schrieb er nämlich ebenfalls, dass er wieder in der Fabrik schläft. Das scheint wohl auch nötig zu sein. Offensichtlich gibt es nach wie ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Dagny Moormann.