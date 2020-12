Tesla: Für 716 Dollar gehandelt?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Rallye von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) hat in diesem Jahr noch nicht ihren Höhepunkt erreicht, und die Aktie könnte ein Ausbruchniveau von 716 Dollar erreichen, so Fairlead Strategies-Gründerin Katie Stockton, Business Insider berichtete am Mittwoch.

Stockton begründete ihren Ausblick für das von Elon Musk geführte Unternehmen mit der Erholung der Aktien des iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (BATS:MTUM) in einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung