Tesla: Fällt die Aktie nun wieder zurück?

Die Tesla-Aktie stieg am Montag leicht an, fiel am Dienstag allerdings wieder zurück. Ohnehin lassen sich im Kursverlauf starke Schwankungen feststellen, weshalb auch der Jahreshöchststand Anfang August bei über 380,00€ lag und das Jahrestief Anfang April bei unter 250,00 €. Durch die neuerliche Abwärtsbewegung hat der Abwärtsdruck wieder merklich zugenommen und auch die ersten charttechnischen Indikatoren reagieren auf die Bewegung.

Ein Beitrag von Maximilian Weber.