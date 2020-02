Tesla-Fabrik in Brandenburg - vom politisch korrekten Geldverbrennen

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

München (ots) - Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat die Rodungenfür das neue Tesla-Werk in Brandenburg gestoppt. Das hat für einen Aufschrei beider dortigen Politik gesorgt, sollen doch dem Vernehmen nach 10.000Arbeitsplätze entstehen.Nach Ansicht der Bayernpartei lohnt aber generell ein kritischer Blick auf dasGanze. Denn bisher sind die von Tesla angebotenen Fahrzeuge ein reinesNischenprodukt, ein Spielzeug für die oberen paar Tausend. Das groß angekündigte"Modell 3", quasi der für alle erschwingliche E-Mobil-Volkswagen, ist nachübereinstimmenden Presseberichten "tot" - mangels Nachfrage.Tesla verdient mit dem Verkauf von Autos kein Geld - warum also eine Fabrik inBrandenburg? Zwei Aspekte. Zertifikatehandel - durch europäische Regelungen sindHersteller von Benzin- oder Dieselfahrzeugen gezwungen TeslaVerschmutzungsrechte abzukaufen. Und natürlich Subventionen. Noch ist nichtklar, um wieviel Geld ist hier geht, es kursieren aber Zahlen von mehrerenhundert Millionen Euro. Wo aber Steuergeld in der Gegend rund um Berlinausgegeben werden soll, ist nach Ansicht der Bayernpartei maximale Skepsisangebracht.Deswegen auch der Kommentar des Bayernpartei-Vorsitzenden, Florian Weber: "Ichvermute, wir erleben hier gerade, wie Steuergeld verbrannt wird - aber politischkorrekt. Denn der Zeitgeist hat einen Narren an der sogenanntenElektro-Mobilität gefressen. Trotz mangelnder Reichweite oder etwa großenSchwächen des Betriebs bei Kälte. Und vor allem trotz der mituntermenschenverachtenden Abbaubedingungen der notwendigen Rohstoffe für dieBatterien.Wenn es um das Goldene Kalb E-Mobilität geht, ist aber auf einmal fast allesegal. Da sind dann die bis zu 300 Hektar Kiefernwald egal, der weichen muss. Undauch der hohe Wasserbedarf bei der Produktion. Und völlig egal ist das - auchbayerische - Steuergeld, das hilft, den Traum der etablierten Politik noch einbisschen länger träumen zu können. Wenn sich aber ein Produkt trotz allerFörderung einfach nicht auf dem Markt durchsetzen kann, dann ist es zumScheitern verurteilt. Und das sollte man dann auch akzeptieren."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127746/4522816OTS: BayernparteiOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell