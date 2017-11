Tesla: Es gibt wieder Hoffnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

Tesla Motors konnte erneut etwas zulegen. Die Aktie befindet sich nun in einem stärkeren Aufgalopp, als dies in den vergangenen Tagen zu vermuten war. Dabei sind die Kurse nunmehr um weitere 0,4 % geklettert, nachdem es am Donnerstag um 2 % hinaufgegangen war. Die Aktie befindet sich damit auf bestem Weg zu den runden 270 Euro. Hierdurch rückt auch die charttechnisch entscheidende Zone um 280 Euro wieder näher. Wirtschaftlich bedeutende Nachrichten hat es in den vergangenen Tagen keine gegeben. Dennoch kann Tesla derzeit noch 44 % aller fundamental orientierten Analysten von einem „Kauf“ überzeugen. 56 % plädieren für einen „Verkauf“, niemand „hält“ den Wert derzeit.

Die Aktie ist innerhalb einer Woche um 4 % geklettert. Nach einem Kursabschlag von gut 10 % binnen eines Monats ist dies zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Damit konnte Tesla sich auch vom aktuellen 6-Monats-Tief bei 255,65 Euro, erreicht am 2. November, wieder etwas distanzieren.

Technische Analysten: Aktie im Abwärtstrend

Technische Analysten sind indes der Meinung, die Aktie befinde sich weiterhin im Baisse-Modus. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beläuft sich auf mehr als 15 Euro bzw. 5,76 %. Erst ab Kursen von 283,97 Euro bestünde wieder Hoffnung auf einen Aufwärtsmarsch. Und erst dann würde es zu einem Kaufsignal kommen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.