Tesla: Es gibt Furcht einflößende Zweifel!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

23. März 2018 – auf einem Highway in Kalifornien schert plötzlich ein autonom gesteuertes Tesla-Fahrzeug aus und kracht mit voller Wucht gegen die Mittelleitplanke. Weitere Fahrzeuge rasen in den Unfallwagen. Der 38-jährige Fahrer des Elektroautos kommt noch in dem Wrack zu Tode.

Der tödliche Unfall vor zwei Wochen beschäftigt die Gemüter zunehmend, vor allem weil der Tesla-Bolide zum Zeitpunkt des Unfalls ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Marco Schnepf.