Tesla: Die Erwartungen sind gigantisch!

der Termin steht. Bis September will der E-Autobauer Tesla mit der Produktion der neuen Model-3-Reihe beginnen. Die Mittelklasse-Fahrzeuge sollen Tesla mit einem Preis von je 35.000 US-Dollar den Zugriff auf den Massenmarkt sichern. Das Ziel ist ambitioniert. Bis 2018 sollen 500.000 Model-3-Fahrzeuge vom Band rollen. Bis 2020 soll diese Zahl sogar noch verdoppelt werden.

Die Zahlen

Die neue Produktreihe ist teuer. Daher verwundert es kaum, dass Tesla wieder in die roten Zahlen gerutscht ist. Dies geht aus der jüngst veröffentlichten Quartalsbilanz hervor. So musste der Autobauer im letzten Quartal einen Verlust von 121,3 Millionen Dollar hinnehmen. Im Vergleich zum Vorjahreswert (320,4 Millionen Dollar) ist dies allerdings eine Verbesserung. Dennoch: Im dritten Quartal 2016 hatte man noch einen Gewinn von 22 Millionen Dollar vorzuweisen. Beim Umsatz überraschte Tesla mit einem Zuwachs um 88 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar.

Die Auslieferungszahlen für 2016 weisen eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr auf. So rollten im vergangenen Jahr 84.000 Fahrzeuge vom Band, was einem Plus von 64 Prozent im Vergleich zu 2015 entspricht.

Experten sind erfreut

Einige Experten äußerten sich bereits positiv angesichts der ambitionierten Pläne der US-Amerikaner. Dies brachte Ivan Feinseth, Forschungsleiter bei Tigress Financial Partners, mit den folgenden metaphorischen Worten auf den Punkt: „Man muss die Enten füttern, solange sie quaken“. Damit spielt Feinseth auf die steigende Nachfrage des Massenmarkts in Bezug auf erschwinglichere Elektroautos an.

Elon Musk kündigte unterdessen an, die noch offenen Kapitalausgaben in Höhe von bis zu 2,5 Milliarden Dollar, welche vor allem durch die Einführung des neuen Modells entstehen, möglicherweise mit einer Kapitalerhöhung zu decken.

Höhenflug an der Börse

An der Börse werden die Bemühungen der Kalifornier seit geraumer Zeit positiv bewertet. So konnte die Aktie (XETRA) während der letzten 12 Monate ein Plus von 61,4 Prozent verzeichnen. Seit Jahresbeginn entwickelte sich das Wertpapier mit einem Zuwachs von 30 Prozent besonders stark.

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

