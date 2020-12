Tesla: Erste Einblicke in die Autopilot-App!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc . (NASDAQ:TSLA) steht kurz davor, seine komplette “Full Self Driving”-Software auszurollen, die es Fahrzeugen ermöglicht, Verkehrssignale zu befolgen, rechts und links abzubiegen und generell alle Bewegungen auszuführen, die erwartet werden, um ein Auto von Punkt A nach Punkt B zu fahren, wobei der Besitzer jedoch weiterhin die Kontrolle behält. Die Software befindet sich derzeit in einer geschlossenen Beta-Version.

Der bekannte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung