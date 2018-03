Tesla: Erleichterung bei allen Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

Tesla konnte am Dienstag ganz wichtige Signale an den Börsenmärkten setzen. Der Wert befindet sich nach Ansicht von Chartanalysten aktuell in einer anspruchsvollen Phase. Die Aktie trudelte aus dem vorliegenden Seitwärtstrend heraus und auf wichtige Unterstützungen zu. Tatsächlich konnten diese nun bestätigt werden, indem der Wert bei 254 Euro etwas aufsattelte. Noch gehen Chartanalysten davon aus, dass diese Grenze bestätigt ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.