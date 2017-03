Tesla: Einstieg von Tencent besiegelt die Bodenbildung!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

weiterhin gute Nachrichten für Tesla: Der chinesische Tencent-Konzern ist mit 5 % der Anteile beim kalifornischen Autobauer eingestiegen. Die Chinesen scheinen wie der Markt selbst an einen dauerhaften Aufschwung zu glauben.

Tesla im Aufwärtstrend

Allein am Mittwoch hat die Aktie schon wieder bedeutende Gewinne erzielt. Es ging um wenige Euro nach oben. Entscheidend jedoch ist dabei, dass die wichtigen trendbestätigenden Signale in den kurzfristigen zeitlichen Dimensionen, der GD20 sowie der GD38 überwunden nachhaltig distanziert wurden. Damit ist die Aktie jetzt in allen wichtigen zeitlichen Dimensionen im Aufwärtstrend. Langfristig ist dieser Trend sogar sehr stark. Der GD200 ist aktuell um gleich 28 % entfernt.

Tesla hat auch charttechnische Analysten überzeugt. Der jüngste Kursgewinn führte dazu, dass zunächst die Bodenbildung bei etwa 230 bis 235 Euro abgeschlossen wurde. Hier befindet sich nunmehr eine Schutzzone für die Kursentwicklung. Jetzt ist auch die Korrektur nach dem Allzeithoch 268,08 Euro vom 14. Februar nahezu wieder beendet.

Da das Hoch wieder in den Fokus rückt, ist die Aktie im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.