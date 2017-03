Tesla: Einen Wermutstropfen gibt es!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Lieber Leser,

trotz der jüngsten Kursgewinne konnte Tesla auch zum Ende der ablaufenden Woche noch einmal ordentliche Zuschläge erwirtschaften. Die Stimmung rund um die Aktie ist wieder so gut geworden, dass neue Tops in Sicht sind. Immerhin fehlen Tesla bis zum aktuellen Allzeithoch deutlich weniger als 5 %, die auf Basis der bisherigen Erfahrungen in Kürze schon aufgeholt sein können.

Tesla: Deutliche Aufschläge

Allein binnen einer Woche hatte die Aktie einen Zuschlag von gut 9 % erzielt. Dies vergrößerte den Gewinn seit Jahresbeginn auf satte 26 %, sodass Tesla zu den Gewinnern der bisherigen Handelssaison zählt. Die positive Stimmung übersetzte sich zuletzt zumindest in Deutschland allerdings nicht in ein großes Handelsvolumen. Der Kurs ist demnach bei geringeren Umsätzen einfacher zu manipulieren als bei den mächtigen Unternehmen an der Börse.

Jenseits dieses Wermutstropfens jedoch ist Tesla weiterhin im deutlichen technischen Aufwärtstrend. Der GD200 befindet sich gut 25 % vom Kurs entfernt. Der mittelfristige Aufwärtstrend ist durch ein Plus von 18 % auf die derzeitige Notierung gut abgesichert.

Vor diesem Hintergrund schätzen Analysten die Aktie und verorten sie im grünen Bereich. Neue Tops bleiben in Sicht.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.