Tesla: der Druck wächst ins Unermessliche!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Was im Moment bei Tesla abgeht, ist fast unerklärlich. Die Aktie spürt enormen Druck von den deutschen Autobauern und geht vor diesem Hintergrund extrem in die Knie. Zum Wochenabschluss hat man nochmal ordentlich federn lassen, weshalb die Vorzeichen für die neue Woche katastrophal sind. Hier muss sich einiges ändern, damit man bei Tesla wieder nach oben schauen kann, ohne Angst haben zu müssen!

Anlegertipp: Sollte man sich als Anleger nun Sorgen machen? Oder sind genau das die Kaufkurse, auf die alle gewartet haben? Wir haben das Wertpapier genauer unter die Lupe genommen, einfach hier klicken.

Wird Tesla die Konkurrenz zukünftig wieder abhängen können? Oder hat der amerikanische Elektroautobauer sich zu sehr ausgeruht und den Vorsprung auf die Konkurrenz verloren? Die nächsten Wochen werden es zeigen und entscheidend sein, um darüber eine Auskunft geben zu können. Zuletzt galt Tesla klar als Marktführer bei den Elektroautos und war dementsprechend hoch an der Börse gehandelt.

Diese Tendenz könnte sich nun geändert haben, auch wenn eigentlich sehr viel Potenzial in diesem Wertpapier steckt. Tesla verliert im Moment große Anteile auf dem Wertpapiermarkt und muss derzeit ordentlich Verluste einstecken. Zum Wochenende lagen diese bei 4,19 Prozent, weshalb das Wertpapier um 14,65 Euro günstiger geworden ist. Somit beträgt der Aktienwert nur noch 334,80 Euro!

Fazit: Über Kurz oder Lang wird diese Aktie weiter in die Höhe schnellen. Wie viel Potenzial steckt in dieser Branche und speziell in dieser Aktie? Wir sagen es Ihnen, einfach hier klicken.