Tesla: Droht eine Kapitalerhöhung?

die Stimmung an der Börse ist für Tesla zurzeit eigentlich bestens, obwohl der amerikanische Autobauer gerne auch die Nerven seiner Aktionäre strapaziert. Für das vierte Quartal im Jahr 2016 wies Tesla einen Verlust von 121,3 Millionen Dollar aus. Profitabel ist Tesla schon seit Jahren nicht. Dazu kommen verfehlte Absatzziele und Produktionsschwierigkeiten.

Allerdings ist es Tesla gelungen, den Umsatz um gute 90% auf 2,3 Milliarden Dollar zu steigern. Auch die demnächst anlaufende Produktion des Model 3 gibt den Anlegern Hoffnung auf bessere Zeiten. Insgesamt stieg der Aktienwert von Tesla innerhalb eines Jahres um 30%.

Ist die Geduld nun am Ende?

Mit der Treue der Anleger könnte es nun jedoch vorbei sein. Obwohl Tesla für das Voranbringen der Produktion des neuen Modells genug Geld im Hintergrund hat und auch seine Verluste schrittweise senken konnte, verhagelt Tesla-Chef Musk die Stimmung. Nach aktuellen Angaben überlegt er sich, am Kapitalmarkt eine Finanzspritze zu holen. Das soll in Form einer Kapitalerhöhung über Aktien erfolgen. Die Tesla-Anleger reagierten entschieden: An einem einzigen Handelstag verlor das Papier gute 9%.

Die Frage ist nun: War das nur ein kleiner Kursknick oder hat es sich Tesla mit seinen Anlegern endgültig verscherzt?

Ein Gastbeitrag von Elsa Heß.

