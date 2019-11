Tesla: Cybertruck wird zum Verkaufs-Hit!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Teslas (WKN: A1CX3T) neu gelaunchte Pickup-Version (wir berichteten) wird zum Verkaufsschlager: 146.000 Cybertrucks seien schon vorbestellt, so Elon Musk am Samstag per Twitter.

Der Tesla-CEO teilte zudem Details mit: So seien von den 146.000 Cybertrucks 42% mit der Dual-Antriebs-Variante (Zwei-Motor) bestellt worden, 41% mit Tri- und 17% mit dem Single-Antrieb. Laut der letzten Wortmeldung Musks liege die Zahl der Vorbestellungen inzwischen bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung