Tesla: Cybertruck wird zum Verkaufs-Hit!

Teslas (WKN: A1CX3T) neu gelaunchte Pickup-Version (wir berichteten) wird zum Verkaufsschlager: 146.000 Cybertrucks seien schon vorbestellt, so Elon Musk am Samstag per Twitter.

Der Tesla-CEO teilte zudem Details mit: So seien von den 146.000 Cybertrucks 42% mit der Dual-Antriebs-Variante (Zwei-Motor) bestellt worden, 41% mit Tri- und 17% mit dem Single-Antrieb. Laut der letzten Wortmeldung Musks liege die Zahl der Vorbestellungen inzwischen bei 200.000. Dabei seien die Bestellungen eingegangen, ohne dass der Konzern Werbung für den neuen Pickup geschaltet habe, betonte der Tesla-Chef auf Twitter.

Der Cybertruck muss sich nicht vor den Vorbestellungszahlen des als „Volks-Tesla“ bekannten Model 3 verstecken. Dieses sammelte nach seiner Präsentation am 31. März 2016 innerhalb einer Woche rund 325.000 Vorbestellungen. Knapp 200.000 Vorbestellungen waren es in rund 24 Stunden.

Hat Musk bei den Zahlen nachgeholfen?

Für den Cybertruck müssen Interessenten pro vorbestelltem Fahrzeug nur 100 US-Dollar als Anzahlung auf den Tisch legen, anders als beispielsweise beim Model 3 mit 1.000 US-Dollar. Dass Marketing-Genie Musk die Bestellzahlen durch diesen Trick in die Höhe getrieben hat, scheint naheliegend.

Fest steht: Tesla knüpft mit der Produktneuvorstellung an die erfolgreiche Produktgeschichte seiner jungen Konzernhistorie an. Trotz Analystenzweifeln denke ich, dass auch dieses Auto zum Erfolg wird, wie bisher fast alles, was Elon Musk angefasst hat.