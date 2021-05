Tesla: Cybertruck in Big Apple gesichtet – so reagiert Lucid!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Teslas (WKN: A1CX3T) futuristischer Cybertruck rollte am Samstag über die Prachtboulevards von New York City. Anlass war der Auftritt von Elon Musk in Saturday Night Live.

Tesla teilte auf seinem offiziellen Twitter-Kanal das Video des rollenden Spektakels, das demnächst auf den Markt kommen wird.