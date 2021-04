Tesla Crash: 2 Tote in Flammeninferno!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Ein Tesla-Auto mit niemandem auf dem Fahrersitz ist Berichten zufolge am Wochenende in Texas gegen einen Baum gekracht und in Flammen aufgegangen.

Am Samstag, ein Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) Model S krachte in einen Baum in Woodlands, Texas. Niemand fuhr das Fahrzeug, und zwei Menschen wurden getötet, Houston TV-Sender KPRC berichtet.

Hilfssheriffs aus Harris County sagten, das Fahrzeug sei mit hoher Geschwindigkeit unterwegs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung