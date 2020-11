Tesla: Cleverer Schachzug?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc(NASDAQ:TSLA) erstattet Eigentümern älterer Elektrofahrzeuge der Modelle S und X die Reparaturkosten, die sie für den Ausfall des Hauptcomputers bezahlt haben, berichtet CNBC.

Was ist passiert

Der Hauptcomputer (MCU) in Tesla versorgt den Touchscreen mit Strom, so dass der Fahrer Unterhaltung, Navigation, Klimaanlage und andere Fahrzeugfunktionen steuern kann. Die Speicherbausteine in einigen Tesla-MCUs haben einen begrenzten "Schreibzyklus", was bedeutet, dass sie nach



