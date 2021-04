Tesla-CEO Elon Musk: Gastgeber mit Musik im Herzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Einer der bekanntesten Namen an der Börse wird im Mai Gastgeber von „Saturday Night Live“ sein und könnte der langlaufenden NBC-Show neue Zuschauer bescheren.

Am Samstag wurde bekannt gegeben, dass Elon Musk, CEO von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), der Gastgeber von „Saturday Night Live“ am 8. Mai sein wird.

Musk wird sich dem musikalischen Gast Miley Cyrus anschließen, die ihren sechsten Auftritt in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung