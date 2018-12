Tesla, BYD und BAIC: Die anderen sehen nur die Rücklichter!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die gute Nachricht aus Sicht der deutschen Autobauer vorab: Bei Innovationen im Bereich der Plug-in-Hybride liegen diese weltweit ganz vorne. Laut Auswertung des deutschen Auto-Instituts CAM rangiert Volkswagen mit knapp 24 Indexpunkten in der Rangliste an der Spitze, direkt gefolgt von Daimler und BMW – beide bewegen sich um 20 Indexpunkte bei der Innovationsstärke, wie der Branchendienst Ecomento vermeldet.

Ein Beitrag von Achim Graf.