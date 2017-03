Tesla: Ausführliche Analyse des Geschäftsberichts (Teil 6)

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla hat in der letzten Woche den Geschäftsbericht vorgelegt. Im ersten Teil der Analyse haben wir uns die Gewinn- und Umsatzentwicklung angeschaut und im zweiten haben wir durchleuchtet, welche Segmente wie gelaufen sind. Im dritten Teil der Analyse schauten wir uns die Profitabilität an und im vierten Teil warfen wir einen Blick auf die Prognosen. Im fünften Teil der Reihe haben wir uns der Problematik bei der Bewertung gewidmet. Im sechsten und letzten Teil schauen wir uns die Analysteneinschätzungen an und ziehen ein Fazit.

Gemische Einschätzungen

Gemäß Reuters-Befragungen vergeben 30 % der 20 befragten Analysten eine „Kaufen“ Bewertung ab, 40 % stufen die Aktie mit „Halten“ ein und 30 % der Analysten stufen die Aktie mit „Verkaufen“ ein. Der Konsens geht von einem Kurs der Tesla-Aktie von 243,50 US-Dollar je Aktie in den nächsten 12 Monaten aus. Das ist unter dem Preis, bei dem die Aktie aktuell notiert, da sie in diesem Jahr bereits deutlich gestiegen ist. Sie gab jedoch zum Ende der Woche deutlich nach.

Fazit

Wir haben uns in dieser Analyse-Reihe den letzten Geschäftsbericht von Tesla angeschaut und die Analysteneinaschätzungen dazu komplementär herangezogen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Entwicklung bei den Umsätzen zum Positiven hin entwickelt haben. Und auch die Prognosen deuten auf weiter steigende Umsätze hin. Hingegen lässt die Rentabilität aufgrund hoher Fix-Kosten und Währungseffekten zu wünschen übrig.

Die Prognosen deuten auf eine erhöhte Rentabilität hin, sofern die Pläne alle erfüllt werden können. Daran wird auch schließlich die Börsen-Bewertung des Unternehmens hängen, denn mit den Plänen steht und fällt die Entwicklung des Cash-Flows bei Tesla. Der Kapitalfluss sollte unserer Meinung nach als ausschlaggebendes Argument bei der Bewertung herangezogen werden, da die Vergleichbarkeit mittels der gängigen Kennzahlen nicht gegeben ist.

Dementsprechend fallen die Einschätzungen der Wall-Street-Analysten eher gemischt aus. Da die Tesla-Aktie dazu neigt, Erwartungen übertrieben einzupreisen, gehen wohl einige davon aus, dass Anpassungen den Kurs beim Aufwärtspotential begrenzen dürften.

