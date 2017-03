Tesla: Ausführliche Analyse des Geschäftsberichts (Teil 4)

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla hat letzte Woche den Geschäftsbericht vorgelegt. Wir wollen uns im Detail damit beschäftigen und durchleuchten in dieser Reihe zum einen die Gewinne/Verluste sowie die Umsätze. Darüber hinaus wollen wir erfahren, welche Segmente in welchem Umfang zu dem Gewinn/Verlust beigetragen haben und wie die Aussichten für das laufende Jahr sind. Am Ende schauen wir in die Bewertung der Aktie rein. Im ersten Teil der Analyse haben wir uns die Gewinn- und Umsatzentwicklung angeschaut und im zweiten haben wir durchleuchtet, welche Segmente wie gelaufen sind. Im dritten Teil der Analyse schauten wir uns die Profitabilität an und im vierten Teil werfen wir einen Blick auf die Prognosen des Unternehmens.

Gigafactory startet Produktion

Die Batteriezellenproduktion hat Tesla den eigenen Angaben zufolge nun endlich in der Gigafactory gestartet. Zunächst soll der Fokus auf Zellen für das Stromspeichersegment liegen. Aber auch Batteriezellen für das Modell S Fahrzeug sollen nach und nach aus der Gigafactory kommen und die Produktion des Modells im Laufe des Jahres beschleunigen.

Insgesamt 50.000 Fahrzeuge im ersten Halbjahr

Im zweiten Halbjahr 2017 sollen die bestellten Modell 3 Fahrzeuge vom Band laufen. Das Modell soll bei Auslieferung bereits alle Funktionen für das autonome Fahren an Bord haben. Das setzt die Konkurrenz sicher unter Druck, sollte es tatsächlich so kommen. Tesla plant im ersten Halbjahr zwischen 47.000-50.000 Fahrzeuge auszuliefern. Damit wird der jährliche Absatzzuwachs auf ca. 61-71 % geschätzt. Das Unternehmen erwartet, im ersten Quartal 2017 eine höhere Profitabilität zu erreichen. Schauen wir als nächstes in die Bewertung rein.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

