Tesla: Ausführliche Analyse des Geschäftsberichts (Teil 2)

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Lieber Leser,

Tesla hat in dieser Woche den Geschäftsbericht vorgelegt. Wir wollen in dieser Reihe im Detail zum einen die Gewinne/Verluste sowie die Umsätze durchleuchten . Darüber hinaus wollen wir erfahren, welche Segmente in welchem Umfang zu dem Gewinn/Verlust beigetragen haben und wie die Aussichten für das laufende Jahr sind. Am Ende schauen wir in die Bewertung der Aktie rein. An dieser Stelle wollen wir in die einzelnen Segmente betrachten und feststellen, welche davon die Umsätze angetrieben oder gebremst haben.

Alle Segmente verzeichnen gute Zuwächse

Es ist klar, der mit Abstand größte Treiber bei den Umsätzen war der Automobilbereich. Mit 2,0 Mrd. US-Dollar in diesem Segment konnte Tesla einen Zuwachs bei den Umsätzen von 79 % im Vergleich zu Q4 2015 erzielen. Das Segment Energie verzeichnete ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal von knapp 470 %, insgesamt 131 Mio. US-Dollar standen zu Buche. Der Service-Bereich verzeichnete einen Umsatzanstieg von 26 % gegenüber Q3 2016.

Auslieferungen sind gestiegen

In Q4 2016 konnte Tesla 22.200 Tesla-Fahrzeuge ausliefern. Ein Anstieg von 27 % gegenüber dem Vorjahr. 12.700 davon waren Modell S Fahrzeuge und 9.500 Modell X Fahrzeuge. In etwa 6.450 Fahrzeuge befinden sich im Prozess der Auslieferung und werden aller Voraussicht nach in Q1 2017 verbucht. Im nächsten Beitrag schauen wir uns einige Zahlen zu der Profitabilität an und welche Faktoren diese beeinflusst haben könnten.

DAX Absturz in Kürze!

Schwarze Liste 2017: Diese Aktien müssen Sie jetzt sofort verkaufen. Der Totalverlust droht, denn Achtung: Wenn Sie diese Aktien im Depot haben, müssen Sie JETZT handeln.

Video jetzt starten!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse