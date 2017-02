Tesla: Ausführliche Analyse des Geschäftsberichts (Teil 1)

Weitere Suchergebnisse zu "Colgate-Palmolive":

Tesla hat in der letzten Woche den Geschäftsbericht vorgelegt. Wir wollen uns im Detail damit beschäftigen und durchleuchten in dieser Reihe zum einen die Gewinne/Verluste sowie die Umsätze. Darüber hinaus wollen wir erfahren, welche Segmente in welchem Umfang zu dem Gewinn/Verlust beigetragen haben und wie die Aussichten für das laufende Jahr sind. Am Ende schauen wir in die Bewertung der Aktie rein. Im ersten Teil der Analyse schauen wir uns die Gewinne sowie die Umsätze des Unternehmens an.

Verlust je Aktie fällt geringer aus, jedoch unter den Erwartungen

Auf Non-Gaap Basis verzeichnete Tesla einen Verlust je Aktie von -0,69 US-Dollar. Damit wurde die Schätzung der Analysten mit -0,58 US-Dollar verfehlt. In Q4 2015 verzeichnete Tesla einen Verlust je Aktie von -2,02 US-Dollar. Damit zeigt sich eine deutliche Verbesserung auf Jahresbasis.

Steigende Umsätze dämmen Enttäuschung bei den Gewinnen

In Q4 2016 verzeichnete Tesla auf GAAP-Basis Umsätze in Höhe von 2,3 Mrd. US-Dollar. Das ist 31 % mehr als im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum dritten Quartal haben die Umsätze jedoch keinen Anstieg verzeichnet. Per Q3 2016 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von ebenfalls 2,3 Mrd. Dollar. Im Dezemberquartal 2015 lag der Umsatz jedoch noch bei 1,2 Mrd. Dollar – eine deutliche Steigerung also.



Wie am Kurs der Aktie erkennbar war, reagierten Anleger auf den verfehlten Verlust je Aktie zunächst negativ, allerding konnte die Enttäuschung durch die soliden Umsätze etwas eingedämmt werden. Erst zum Ende der Woche fiel die Aktie mit dem Gesamtmarkt deutlich zurück. Im nächsten Teil der Reihe schauen wir uns die Treiber hinter den Umsätzen an.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

