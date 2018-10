Tesla: Auf wackligen Beinen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla hat in der Vorwoche die Börse verzückt: Zum zweiten Mal überhaupt wies der US-Autobauer einen Quartalsgewinn aus. Auch wenn der Kurs der Aktie am Montag im frühen Handel erst einmal wieder den Rückwärtsgang einlegte, steht noch immer ein Plus von rund 25 Prozent auf Wochensicht. Elon Musk, hieß es allenthalben, habe es seinen Kritikern gezeigt. Nach aktuellen Medienberichten allerdings könnten

Ein Beitrag von Achim Graf.