Tesla: Auf dem Weg nach unten?

Tesla musste nun erneut etwas Federn lassen. Jetzt könnte die Aktie entweder eine breite und starke Erholung starten – oder nach Meinung von Chartanalysten auch eine ebenso starke Bewegung nach unten vollziehen. Dies könnte dann wiederum interessant für Short-Investoren sein, die von fallenden Notierungen profitieren. Konkret: Die Aktie gab am Donnerstag stark nach. Es ging teils um mehr als 3 % nach unten. Dabei wurden wichtige Unterstützungen unterkreuzt. Die Aktie ist formal ohnehin in einem inzwischen leichten Abwärtstrend angekommen, nachdem der Kurs über längere Zeit in einer breiteren Range faktisch seitwärts verlief. Jetzt sieht es aus charttechnischer Perspektive so aus, als sollten die Kurse gen Süden marschieren. Konkret geht es für die Anleger nun darum, zunächst das 6-Monats-Tief bei 255,65 Euro vom 2. November zu verteidigen. Gelingt dies nicht, liefe die Aktie aus Sicht der Chartanalysten sogar Gefahr, bis auf 208,13 Euro abzurutschen. Das dortige 1-Jahres-Tief war am 3. Januar letzten Jahres markiert worden. Darunter eröffnen sich weitere Abwärtsrisiken. Nach oben hin finden sich beispielsweise Barrieren im Bereich um 280 Euro. Diese Widerstandszone kann die Aktie nach Meinung von Chartanalysten nicht so schnell überwinden, wie sich zuletzt auch bewahrheitete.

Wirtschaftlich orientierte Analysten sind wiederum der Auffassung, der Wert habe sich kaum verändert. 44 % kaufen die Aktie noch. 56 % verkaufen den Titel derzeit. Empfehlungen, die Aktie bloß zu halten, gibt es keine.

Technische Analysten: Klarer Verkauf!

Technische Analysten sprechen inzwischen davon, dass die Aktie ein klarer Verkaufskandidat sei. Die Trendpfeile sind in allen zeitlichen Dimensionen nach unten gerichtet. Knapp 10 % Rückstand zur 200-Tage-Linie entsprechen einem deutlichen Abwärtstrend. Insofern liegt ein klares Verkaufssignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.