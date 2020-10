Tesla: Angriff gegen China!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Am früheren Freitagmorgen wurde berichtet, dass Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) 30.000 Fahrzeuge der Modelle S und X in China zurückrufen werde. Dies geschah aufgrund von Aussetzungsproblemen und wurde von der chinesischen Regierung erzwungen. Nun zeigt ein Schreiben, das Electrek erhalten hat, dass Tesla der Meinung ist, es liege kein Mangel vor, und ein Rückruf sei nicht erforderlich.

Der Brief ist von Elizabeth H.



