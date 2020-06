Tesla: Das Allzeithoch weiter im Visier!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Bei der Tesla-Aktie liegen die Bullen nach wie vor in Lauerstellung. Ihnen ist es im Anschluss an das Tief vom 18. März bei 350,51 US-Dollar gelungen, eine kräftige Erholung einzuleiten. Der dynamische Anstieg hat sich auch im Mai fortgesetzt, sodass die Aktie am 2. Juni bis auf 908,66 US-Dollar ansteigen konnte.

Seitdem ist der Kurs in eine untergeordnete Konsolidierung übergegangen.



zur Originalmeldung