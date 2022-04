Tesla Aktien: Was ist los?

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) Aktien handeln um 4,32% niedriger bei $983,70 Die Schwäche könnte auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen sein, nachdem die Aktie in dieser Woche stark gestiegen war, sowie auf Bedenken über Störungen in China. Tesla-Anleger würden sich darauf konzentrieren, was die “brutalen” drei Wochen Produktionsstopps in China für den Rest des Jahres bedeuten, so Wedbush Securities… Aktien mehrerer Unternehmen aus dem… Hier weiterlesen