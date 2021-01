Tesla-Aktien: Warnung?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Virgin Galactic Holdings Inc (NYSE:SPCE) Chairman und SPAC-König Chamath Palihapitiya sagte am Donnerstag, dass sich der Wert der Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) Aktie von hier aus verdoppeln oder verdreifachen könnte.

Der milliardenschwere Investor spuckte den Rat in der CNBC Halftime Show aus und sagte, er könne nicht verstehen, “warum die Leute so darauf fokussiert sind, Dinge zu verkaufen, die funktionieren.” Palihapitiya beschrieb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung