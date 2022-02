Tesla-Aktien: Neuer Aufwind?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktien von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) wurden am Donnerstag unter $700 gehandelt, bevor sie innerhalb eines Tages eine Trendwende einleiteten. Die heftige Erholung der Aktie von den Tiefstständen könnte der Beginn eines Aufwärtstrends für den EV-Hersteller sein, so Market Rebellion-Mitbegründer Jon Najarian.

Überblick

Tesla-Bullen könnten im Bereich von 780 bis 800 $ akkumulieren, sagte Najarian am Freitag in der CNBC-Sendung Fast Money Halftime ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



