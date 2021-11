Tesla-Aktien: Abwärtstrend seit Streit mit Sanders?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktien von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) werden niedriger gehandelt, nachdem CEO Elon Musk letzte Woche Aktien des Unternehmens verkauft hat.

Eine Form 4 Einreichung von der U.S. Securities and Exchange Commission am Freitag zeigte, dass Musk 1.200.000 Aktien von Tesla zu Preisen zwischen $1.021 und $1.045 verkauft hat. Die Gesamttransaktion belief sich auf 1.235.607.329 $.

Tesla-Chef Elon Musk hat sich am Wochenende auch auf Twitter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



