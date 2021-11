Tesla-Aktie: Ein weiterer Abwärtsschub könnte noch kommen

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Wenn ein großer Aktionär einen großen Teil seiner Aktien verkauft und die breite Öffentlichkeit auch noch an seinem Tun zeitnah teilhaben lässt, braucht man sich nicht zu wundern, wenn eine Aktie in eine Korrektur übergeht. Erst recht nicht, wenn die vorangegangene Aufwärtsbewegung so steil verlaufen ist wie bei Tesla. Seit dem Tief vom 15. November bei 978,60 US-Dollar steigt der ...



